31 Aralık 2021 Cuma 10:06 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:06

Sadakatsiz 45. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 45.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 45. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 45. Bölümünde Ali'ye ne olacak? Sadakatsiz 45.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ALİ, ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR!

Ali acilen yoğun bakıma alınmıştır. Asya ve Volkan yıkılmış bir durumda oğullarından gelecek güzel haberi beklemektedir. Ali'ye ne olacak?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır.

Kanal D'nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır.

Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir.

Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

Ali acilen yoğun bakıma alınmıştır. Asya ve Volkan yıkılmış bir durumda oğullarından gelecek güzel haberi beklemektedir. Ali'ye ne olacak?



SADAKATSİZ, GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN DİZİ OLDU!

Google, 2021'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 dizi ve film listesini açıkladı. Sadakatsiz, en çok aranan Türk dizisi olarak listenin başında yer aldı.

Kanal D'nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, Google 'Yılın Arama Trendleri' listesinde en çok merak edilen yerli dizi oldu.

Her Çarşamba yeni bölümleri ile ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi görüyor. 2'inci sezonu ile ekranda olan dizi dünyada 65 ülkede yayınlanıyor.

DERİN, MAHKEMEDE HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Derin ve Volkan'ın boşanma davaları için beklenen gün geliyor. Duruşma sırasında Derin'in vermiş beyan ise herkesi şoke etti.

Son ana kadar yapacağı hamleleri hesaplayan Derin, Volkan'dan boşanmak istemediğini dile getirdi.

Volkan, onun bu sözleri karşısında zor duruma düştü. Hakim ise duruşmayı erteleyerek bu sürede de Zeynep'in Derin'de kalmasına karar verdi!

29 Aralık 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Anemizi Saklarken, Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sıralaması

Kuruluş Osman 77. son bölüm izle!

Evlilik Hakkında Her Şey 14.bölüm izle!

Annemizi Saklarken 4. Bölüm izle!