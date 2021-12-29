29 Aralık 2021 Çarşamba 20:46 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:46

Kuruluş Osman 77. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Zalim vezirin zulmünden korkup hakikate sırt çevirmeyeceğiz!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 77. bölümde Osman Bey, "Türk'ün davasına ihanet ettin! Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!" diyerek Vezir Alemşah'ın boğazına kılıcını dayar. Osman Bey, Veziri öldürecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 77.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 77. bölümde Osman Bey, obaya dönerek Vezir Alemşah ve abisi Gündüz Bey'den hesap soruyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 77. bölümüne Osman beyin "Zalim vezirin zulmünden korkup hakikate sırt çevirmeyeceğiz!" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY KAYI OBASI'NA DÖNÜYOR

Ağabeyine "Hainle iş tutan Gündüz Bey!" şeklinde çıkışan Osman Bey, "Korkarım senin sonun da emmim gibi olacak.." diyerek Gündüz Bey'e gözdağı verir. Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne?

Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

OSMAN BEY, VEEZİR ALEMŞAH'I ÖLDÜRECEK Mİ?

Kuruluş Osman 77. bölümde Osman Bey, "Türk'ün davasına ihanet ettin! Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!" der. Osman bey Vezir Alemşah'ı öldürecek mi?

ŞEYH EDEBALI ZİNDANA ATILIYOR

Kuruluş Osman 77. bölümde Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak?

Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi?

Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Kuruluş Osman son bölümde Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.