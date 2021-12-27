27 Aralık 2021 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:39

Kalp Yarası 26. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Adnan'ın ölümünden sonra konağa Hande ile birlikte gelen Yaman, "Adnan benim özbeöz babam" der. Herkes olayın şokunu yaşarken Hande, konağın tamamının tapusunun kendilerinde olduğunu söyleyerek bombayı patlatır. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 26. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 26. bölüm full izle Youtube!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası'nın son bölümünde Adnan, Ayşe ve Ferit'in düğününde yere yığılmıştı.

Kalp Yarası 26. bölümde ise Adnan'ın ölümü, konağı derin bir hüzne boğar. Babasını kaybeden Ferit'e ise en büyük desteği Ayşe verir.

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası 26. bölümde konağa gelen Yaman, "Adnan Sancakzade benim özbeöz babam." der.

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

"Konağın tamamı bizim tapulu malımız" diyen Hande, Sancakzadeleri evden atacak mı?

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

Hande ve Yaman ise konağa gelerek evlendiklerini, konağın tapusunun artık onlarda olduğunu söyler. Azade bu olay karşısında ne yapacak?