27 Aralık 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kalp Yarası, Yasak Elma, Üç Kuruş reyting sıralaması

28 Aralık 2021 Salı 09:19 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 09:19

27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Bir Baba Hindu, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 27 Aralık 2021 reyting sonuçları

27 Aralık Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

27 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

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