27 Aralık 2021 Pazartesi 20:26 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:26

Üç Kuruş 9. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 9. bölümde Kartal ve Efe, İrfan'ın kaçırdığı Leyla'nın peşine düşer. Efe ve Kartal'ın uçurum kenarındaki perişan halleri izleyenleri meraklandırdı. İrfan, Leyla ile birlikteyken arabayı uçuruma mı sürdü? Leyla nerede? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 9. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 9. Bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin 9. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümünde Kartal ve Efe'nin hamleleriyle giderek köşeye sıkışan İrfan, Leyla'yı kaçırmıştı. Leyla İrfan'ın elinden kurtulabilecek mi?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş, 9. bölümüyle ekrana geldi.

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır.

Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz.

Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor.

Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

Üç Kuruş 9. Bölümde Efe ve Kartal'ın uçurum kenarındaki perişan halleri "İrfan, Leyla ile birlikteyken arabayı uçuruma mı sürdü?" sorusunu akıllara getiriyor.

Nezih Kartal'ın kendisine savaş açtığını Baybars'a söylerken başarılı oyuncu Kadir Çermik'in hayat verdiği Baybars karakteri şimdiden büyük merak uyandırdı.

İRFAN'IN TEHLİKELİ OYUNU

İrfan, Kartal'a yeni bir mesaj gönderdi. Kartal'ı olayın yaşandığı mekan olan Eski Saz'a çağırarak burada ona hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşattı. Kartal'ın karşısına ÇP hikayesinin yaşandığı gece orada olan adamlardan birini çıkaran İrfan, Kartal'ın onu öldürerek kendisi gibi zayıf düşmesini istedi. Kartal, silahını çıkardı ancak Efe son anda yetişti ve Kartal'ı vazgeçirmeyi başardı. Bu oyun karşısında öfkesi artan Kartal, İrfan'ın peşine düştü.

BÜYÜK YÜZLEŞME GERÇEKLEŞTİ!

Kartal ve İrfan'ın haftalardır beklenen büyük yüzleşmesi bu bölümde gerçekleşti. Karşı karşıya gelen ikili arasında önce gerilim yükseldi. İrfan, yıllardır yapılanları unutamadığını ve hayatına devam edemediğini söylerken Kartal da zorluklar yaşadığından bahsetti. İrfan'ın Kartal'ın hayatını kıskandığı görülürken Kartal, daha fazla anlattıklarına dayanamadı ve İrfan'a sarıldı. Tam o anlarda Efe oldukları yere geldi. Efe'nin geldiğini duyan İrfan, kafasına silah dayadı ve Kartal'ı bir seçim yapmaya zorladı. Kartal, İrfan'ın kendisini öldürmesinden korktuğu için onu Efe'ye teslim etmedi ve kendi arabasını vererek kaçmasına yardım etti.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş Leyla (Aslıhan Malbora) kimdir?