27 Aralık 2021 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:53

Yasak Elma 126. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 126. son bölümde Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir. Kumru Ömer'le evlenecek mi? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 26.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 126. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 126.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 126. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen son bölümünde Kumru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır.

Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir...

Ender, Feyza'nın Sami'ye tek başına ulaşmış olmasına ihtimal vermez ve ona birinin yardım ettiğini düşünür. Arzu ve Feyza'nın işbirliği yaptığını düşünen Caner, ablasına bu konuyla ilgili düşüncelerini söyler.

Diğer yandan Kumru ve Ömer'in Paris'te evleneceğini öğrenen Yıldız, amacına ulaştığını düşünerek sevinir. Çağatay'ı karşısına alarak "Sana ayrılan sürenin sonuna geldik" der ve mahkemeye giderek boşanırlar.

Kumru ise Ömer'le evlenmeyip Yıldız'ın kapısını çalar. Karşısında Kumru'yu gören Yıldız ne yapacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kumru Ömer'le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar.

Çağatay ise Yıldız'dan bir an önce boşanarak Kumru'nun oyununa bir son vermek istiyordur.

Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak ona bir oyun oynar. Ömer'in ailesini eve çağırarak Kumru ile tanışmalarını sağlar.