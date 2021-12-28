28 Aralık 2021 Salı 20:12 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 20:12

Destan 6. Bölüm izleyenleri derinden etkiledi. Atv'nin sevilen dizisi Destan 6. Bölümde; Alpagu Han'ın direğe yanlış kişiyi astığını tüm boy beyleri öğrenir. Kağanlık Alpagu'nun elinden gitmektedir. Atv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut yer alıyor. Destan 6. bölümde 'Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir' sözü damga vurdu. Destan 6. bölüm izle full hd tek parça!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 6. BÖLÜM ÖZETİ

8. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının hikayesini ele alan Destan 6. bölümüyle Atv'de ekrana geldi.

AKKIZ KÖŞEYE SIKIŞIYOR...

'Destan'ın 6. bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar.

Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

BATUGA ACISINI YÜREĞINE GÖMÜYOR!

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır.

Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır.

Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.

Atv'de ekrana gelen yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor.

Destan dizisi, her hafta Salı günü saat 20.00'de...