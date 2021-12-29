28 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları: Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan reyting sıralaması

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:22

28 Aralık reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından araştırılıyor. Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından belirleniyor. Salı akşamı Kanal D'de Bumblebee, Atv'de Destan, Star Tv'de Kıyamet, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 28 Aralık 2021 reyting sonuçları

28 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

28 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Destan yer aldı.

Reyting sonuçları, saat 10.00'da açıklanmaktadır. 28 Aralık 2021 Salı akşamına ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Masumlar Apartmanı 53. Bölüm full izle!

Destan 6. Bölüm izle!

Evlilik Hakkında Her Şey 14. son Bölüm full izle!