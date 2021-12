28 Aralık 2021 Salı 16:32 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 16:32

Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 14. Faruk, kızı ve eşini, Güneş'in düğününe davet eder. Çolpan ve kızlarına danışarak onları içeri davet eden Faruk, ölmeden önce son görevini de yerine getirmiştir. Cevher ailesini bekleyen kötü sürpriz nedir? yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey 14. son bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 14. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Evlilik Hakkında Her Şey, 14. bölümde Azra'nın babası Faruk, kızlara ve Çolpan'a kızının geldiğini söyler ve düğüne katılmaları için müsade ister.

Cevher ailesinin de izniyle Nazan'la Deniz, Güneş'in düğününe gelir.

Düğünün ilerleyen saatlerinde öleceğini anlayan Faruk, bir veda mektubu bırakarak oradan uzaklaşır. Gelin odasında Faruk'un cansız bedeniyle karşılaşan ailesi tarif edilemeyen bir acı içinde feryad eder.

Güneş'in düğününde babalarının ölmesi, Cevher ailesini nasıl etkileyecek?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra'yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır.

Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur.

Ural'ın Çolpan'la tanışmasının ardından, Sanem'le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir. Ural'ın Sanem'e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem'in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur.

Evlilik Hakkında Her Şey, 13. bölümde Sergen, kayınpederi Faruk'un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk'un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra'ya yakalanır.

Azra, Sergen'İ Hasta sanıp ona iyi davranmaya başlar. Bunu farkeden Sergen ise bu yalanı gittiği yere kadar sürdürmeye karar verir.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.