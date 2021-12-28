28 Aralık 2021 Salı 23:48 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 23:48

Masumlar Apartmanı, son bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı 53. Bölümde Esat, Gülben'in ablasının altındaki daireye taşınma teklifini kabul eder. Diğer yandan Naci de otelden ayrılıp Safiye'nin isteğiyle aynı eve taşınmayı kabul eder. Eve Gülben mi taşınacak Naci mi? Masumlar apartmanı 53. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir.

Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir.

Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.