27 Mayıs 2021 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:19

Sadakatsiz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yayın akışını araştırırken "Bu akşam Sadakatsiz var mı, Sadakatsiz bu hafta neden yok?" sorularına cevap arıyor. Son bölümde Ali'nin doğum gününde Derin, kendi kazdığı kuyuya düşmüş, herkesten sakladığı sırrı açığa çıkmıştı. Peki Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Her hafta çarşamba akşamı dizi severleri ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisinin son olarak 30. bölümü yayımlanmıştı. Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Önümüzdekii hafta sezon finali yapacak olan dizi, ekranlara 1 hafta ara verdi.

Dizinin merakla beklenen 31. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda dizinin yeni bölümünün 2 Haziran'da ekrana geleceği belirtildi. Sadakatsiz dizisi 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

SADAKATSİZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Fenomen dizi Sadakatsiz'in 31. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Asya ve Derin'in hesaplaşmasında kazanan kim olacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz sezon finaliyle 2 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

sya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılar.

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