Sen Çal Kapımı 10. bölüm yayınlandı! Sen Çal Kapımı 10. bölüm izle

17 Eylül 2020 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:31

Sen Çal Kapımı 10. bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Sen Çal Kapımı 10. bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başladı. Peki Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 10. bölüm izle!

FOX TV'nin kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 10. yeni bölümüyle izleyicisine oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Bölümün bitmesinini ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı 10. bölüm izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor.

Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor. Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin/Serkan BolatHande Erçel/Eda YıldızElçin Afacan/Melek YücelMelisa Döngel/Ceren BaşarSitare Akbaş/Figen YıldırımAnıl İlter/Engin SezginEvrim Doğan/Ayfer Yıldızİsmail Ege Şaşmaz/ Kaan KaradağNeslihan/ Yeldan Aydan BolatBige Önal/Selin AtakanÇağrı Çıtanak/Ferit ŞimşekAlican Aytekin/Seyfi Çiçek