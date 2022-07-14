Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm izleyici karşısına çıkıyor. Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor. Seni Kalbime Sakladım 3. Bölümde Mete, Civanmert'in kim olduğunu hatırlayacak mı? Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm full izle Youtube!
SENI KALBIME SAKLADIM 3.BÖLÜM İZLESeni Kalbime Sakladım yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de TRT 1'de!
SENI KALBIME SAKLADIM 3.BÖLÜM ÖZETI
Seni Kalbime Sakladım 3. bölümde Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer.
Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır.
Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister.
Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur.
Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.
SENI KALBIME SAKLADIM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Sevda Erginci - Zeynep Gören
Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz
Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz
Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz
Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz
Evren Duyal - Firuze/Firu
Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören
Gülseren Gürtunca - Adalet Gören
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay
Sibel Aytan - Suzan/Suzi