Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm izleyici karşısına çıkıyor. Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor. Seni Kalbime Sakladım 3. Bölümde Mete, Civanmert'in kim olduğunu hatırlayacak mı? Seni Kalbime Sakladım 3. Bölüm full izle Youtube!

SENI KALBIME SAKLADIM 3.BÖLÜM İZLE

Seni Kalbime Sakladım yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de TRT 1'de!

SENI KALBIME SAKLADIM 3.BÖLÜM ÖZETI

Seni Kalbime Sakladım 3. bölümde Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır.

Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister.

Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur.

Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.

SENI KALBIME SAKLADIM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Sevda Erginci - Zeynep Gören

Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz

Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz

Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz

Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz

Evren Duyal - Firuze/Firu

Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören

Gülseren Gürtunca - Adalet Gören

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

Sibel Aytan - Suzan/Suzi