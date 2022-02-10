10 Şubat 2022 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:56

Teşkilat dizisinin merakla beklenen 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Yıldırım, Ceren'e ailesini Halit Başkan'ın öldürdüğünü söylemişti. Teşkilat 34. Bölüm Fragmanında ise Sedar ve Yıldırım karşı karşıya geliyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Teşkilat 34. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

TEŞKİLAT 34. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat'ın ekrana gelen son bölümünde Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer.

Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Ekip, Yıldırım'ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir.

Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Ceren ise ailesini kimin öldürdüğünü öğrenmeye çalışır. Yıldırım, Ceren'e anne ve babasını Halit Başkanın öldürdüğünü söyler.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis'in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

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