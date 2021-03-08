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Dizi

Teşkilat'a Türk SİHA'sı damga vurdu

MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatan 'Teşkilat' dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 11:09
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Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran, TRT 1 ekranlarında başlayan Teşkilat dizisinin ilk bölümü ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, hayranlık uyandıran operasyon sahnesini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güvenlik güçlerimiz üst düzey koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yapıyor. Yeni dizimiz #Teşkilat, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırladığımız sahne ile başladı' ifadelerini kullandı.

Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyan Teşkilat'ın uzun soluklu olacağı düşünülüyor.

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