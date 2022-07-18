Tozluyaka 3. Bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. NTC Medya imzalı FOX TV dizisinin yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Tozluyaka 3. bölümde Ali ve Cemre, Vefa'ya o gece neler olduğunu bulmaya çalışırlar ve çok büyük bir sürpriz yaşanır. Tozluyaka 3. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 3. Bölüm full izle tek parça!

TOZLUYAKA 3. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Gençlik dizisi Tozluyaka'da zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 3. Bölümde Cemre ve Ali'nin yakınlaşması sadece Berk'i değil, Zeyno'yu da çileden çıkarır.

Sessiz hesaplaşmalar sürerken Ali ile Cemre ise hala bu yakınlaşmanın şaşkınlığındadır. Ama bu durum Ali'leri yolundan saptırmaz. Onlar hala Vefa'ya o gece neler olduğunu bulmaya çalışıyorlardır ve çok büyük bir sürpriz yaşanır.

Hazal artık daha fazla gerçekleri gizleyemiyordur. O geceye dair bir itirafta bulunur. Her şey baştan başlıyordur...

TOZLUYAKA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tozluyaka oyuncuları arasında; Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nebil Sayın, Nur Yazar, Kadim Yaşar, Ecem Çalhan, Kaan Mirac Sezen, Can Bartu Aslan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Özgür Foster, Ahmet Haktan Zavlak ve Duygu Özşen gibi isimler rol alıyor.

Tozluyaka, iki farklı dünyaya ait gençlerin aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alıyor.