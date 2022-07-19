18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Suçlu (Yabancı Sinema), Star TV'de Duy Beni, FOX Tv'de Tozluyaka, Star Tv'de Duy Beni, Atv'de İçimizdeki Ateş, TRT1'de Mükemmel Eşleşme, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Temmuz 2022 reyting sonuçları

18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Recep İvedik 6, ikinciliği Fox Ana Haber , üçüncülüğü ise Şarkılar Bizi Söyler aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , ikinciliği Recep İvedik 6, üçüncülüğü ise IBI aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , İkinciliği Recep İvedik 6, üçüncülüğü ise Şarkılar Bizi Söyler aldı.

18 Temmuz reyting sonuçları saat 10.30'da açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.



REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

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