22 Şubat 2022 Salı 17:14 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:14

Üç Kız Kardeş 1. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölüm izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş 1. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Üç Kız Kardeş 1. Bölüm izle!

Üç Kız Kardeş, 1. bölümüyle izleyici karşısına geçti. İlk bölümü ile Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi her hafta salı akşamı ekrana gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kız Kardeş dizinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek