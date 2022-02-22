Üç Kız Kardeş 1. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölüm izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş 1. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Üç Kız Kardeş 1. Bölüm izle!
ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU
Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.
Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Üç Kız Kardeş dizinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek