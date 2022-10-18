Üç Kız Kardeş dizisi 22. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kanal D'de ekrana gelen, İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Kiraz'ın Somer'in kızı olduğunu öğrenen Türkan ne yapacak? Üç Kız Kardeş 22. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 22. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 22. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 22. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.

3 Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş 'in yeni bölümünün özeti şöyle;

TÜRKAN İÇİN BÜYÜK YIKIM!

Türkan, Somer ve Mine'nin konuşmasını duyar. Kiraz'ın Somer'in bebeği olduğunu öğrenir.

Sinir krizi geçiren Türkan, başta Somer olmak üzere yemekte bulunan herkese kızar. Türkan, Somer'i unutacağını söyleyerek mekanı terk eder.

MİNE'YLE YÜZLEŞECEK Mİ?

Mine, Türkan'ın hamile olduğunu öğrenince tebrik etmeye gelir. Türkan'ın Mine'yi görmeye bile tahammülü yoktur. Peki Türkan, Mine'yle yüzleşecek mi?

Bu gerçekle yüzleşmek Türkan'ı hayli zorlar. Türkan kendi başına duyduklarını içine sindirmek için evden uzaklaşmaya ihtiyaç duyar.

TÜRKAN, SOMER'DEN NEFRET EDIYOR!

Türkan, Kiraz'ın babasının Somer olduğunu öğrenince Somer'den adeta nefret ediyor. Somer'e Kiraz'ın babasını soran Türkan, Somer'in ne tepki vereceğini de merak ediyor. Mine ise ikilinin konuşmasını dinlerken duydukları karşısında yıkılıyor.

TÜRKAN, ÇOK ZOR BIR KARAR AŞAMASINDA!

Türkan, Somer'den boşanmak için bir karar vermek zorundadır. Türkan ya ailesini ya da Somer'i seçecektir.

Türkan, anne evine mi gidecek yoksa Somer'le kalıp çocuğunu büyütmeyi mi tercih edecek?

Türkan, sindirmeye çalıştığı duygularıyla boğuşurken Sevilay'la denk gelir. Sevilay ve Türkan, birbirlerinin kim olduğundan habersiz bir şekilde kadınca duygularını paylaşır.

Kiraz'ın Somer'in bebeği olduğunu öğrenir. Bu gerçekle yüzleşmek Türkan'ı hayli zorlar.

Somer, Türkan'ın kendisinden uzaklaştığını fark eder fakat bu durumu Türkan'ın hamileliğine ve çocuk doğurmak konusundaki kararsızlığına bağlar.

Somer, bu duygusunu Rüçhan'la paylaşır. Rüçhan, Türkan'ın bu kararsızlığına kızar zira doğacak bebek sadece Türkan'a ait değildir.

Rüçhan, Türkan'a olan kızgınlığına rağmen Türkan'a anlayışla yaklaşır ve ona bir yalan söyleyerek "İlk defa torun sahibi olacağım" der.

Türkan, sadece Somer'i değil Somer'in ailesini de sorgulamaya başlar.

Nesrin ve Türkan, Somer konusunda yüzleşir. Nesrin, Türkan'ı eşyalarını alıp baba evine geri dönmenin de bir seçenek olduğunu anımsatır. Somer, Türkan'ı mutlu edebilmek için ona bir sürpriz yapar ve tatile çıkmayı teklif eder.

Nesrin ve Sadık, Derya'yı üniversiteye başlaması için İzmir'de yurda yerleştirir. Serdar ve Derya kampüste ilk gününü geçirirken Dönüş kardeşinden ve Serdar'dan ayrı kaldığı için Ayvalık'ta yalnızlık çeker.

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!