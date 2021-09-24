24 Eylül 2021 Cuma 20:40 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 20:40

Yalancı 2. Bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı dizi ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medyada da çok konuşulan Yalancı dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Yalancı 2. Bölümde Deniz'in Mehmet Emir'e karşı haklı olma çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Yalancı 2. bölüm full izleme Youtube linki haberimizde yer alıyor.

YALANCI 2. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Yalancı dizisinin 2. bölümde Deniz, Mehmet Emir'in kendine ilaç verdiğini düşünmektedir. Ama polis bir kanıt olmadan bir şey yapmamakta; Deniz de bunu kanıtlayamamaktadır.

Mehmet Emir ise Doruk daha fazla zarar görmeden tüm yaşananların bitmesini istemektedir.

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Mehmet Emir, Deniz'le konuşmaya onu ikna etmeye çalışır. Deniz dinlemez. Ona göre Mehmet Emir tecavüzcüdür ve ne yapıp edip maskesini düşürecektir. Ama Deniz'in çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Deniz artık geri dönülmez bir yola girmiştir.

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı, yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Deniz'in sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa edip kendini kanıtlama çabası mı? Yoksa Mehmet Emir'in hayatının Deniz tarafından ifşa edilerek tehlikeye atılması mı?

İKİ TARAF TEK DOĞRU!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

YALANCI İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Deniz (Burçin Terzioğlu), büyük bir hamle yapıp sosyal medyada Mehmet Emir'in (Salih Bademci) yaptıklarını ifşa ederek içindekileri haykırmak adına ilk hamlesini yaptı!

Deniz'in sosyal medya paylaşımı ardından hem kendisi hem de Mehmet Emir zor anlar yaşamaya başladı. Deniz'in paylaşımı ardından Mehmet Emir "Benim hayatım söz konusu" derken, Deniz de "Benim de bedenim" söz konusu diye haykırarak kafalardaki soru işaretleri ve dilemmaları arttırdı.

YALANCI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Deniz: Burçin Terzioğlu

Mehmet Emir: Salih Bademci

Yasemin: Hazal Türesan

Murat: Cemal Toktaş

Okay: Şahin Irmak

Canan: İmer Özgün

Erdal: Murat Kılıç

Arif: Serkan Tınmaz

Görkem: Efsane Odağ

Doruk: Fatih Berk Şahin

Ahmet: Emir Çubukçu