24 Eylül 2021 Cuma 23:43 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 23:43

Arka Sokaklar 596. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 596. bölümüyle yeni hikayelerle ekrana geldi. Son bölümde Ferhat'ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo'ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek? İşte Arka Sokaklar 596. bölüm full izleme sayfası ve yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça izle!

Arka Sokaklar 596. bölümde Seri katil Ziya, ekibin kadın üyelerinin peşine düşüyor! Arka Sokaklar 596. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 596. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 596. Bölümüyle 24 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar yeni sezonda yeni bölümleriyle Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 596. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 596. bölümde Ekip, kadınları kaçıran bir sapığın peşine düşüyor...

Arka Sokaklar son bölümde Seri katil Ziya'nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike'yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya'yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya'da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi'yi kaçırır.

Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi'nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.

Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.

Aslı'nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.

Ferhat'ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo'ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek?

Hüsnü ve Esra arasındaki ilişki daha da ciddi bir hal alacak mı?