26 Eylül 2021 Pazar 20:42 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 20:42

Teşkilat dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat 15. bölümüyle izleyenleriyle kavuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ve operasyonlarını konu alan dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda (Teşkilat 15. bölüm) MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Serdar'ı uzun zaman sonra bulan ekip, hafızasını kaybettiğini farkeder. Serdar, arkadaşlarını hatırlayacak mı? Teşkilat 15. bölüm full izleme linki haberimizde.

Yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer alıyor. Teşkilat 15. Bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TEŞKİLAT 15. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

TEŞKİLAT 15. BÖLÜM ÖZETİ

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur.

Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlayıp harekete geçer.

Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan...

Şirket, Fadi'nin ölümünün ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu 6. Bölge'ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım'dır. Yıldırım'ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.

GÜRKAN UYGUN TEŞKİLAT'TA!

'Teşkilat'ın yeni sezonuna damga vuracak Yıldırım karakterini Gürkan Uygun canlandıracak.

Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan'la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

'Teşkilat', kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine adını zirveye yazacak.

EKİBİN YENİ LİDERİ!

Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan, Teşkilat'ta tüm dengeleri değiştirecek.

Turgut Tunçalp, 'Teşkilat'ın ikinci sezonunda canlandıracağı Halit Başkan karakteriyle tüm dengeleri alt üst edecek. Ekibin yeni lideri olarak görevlendirilen ve istihbarat dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Halit Başkan, soğuk tavrı, profesyonelliği ve mükemmeliyetçi yapısı ile ekibin üyeleri hayli zorlayacak.

Halit Başkan'ın gelişi, Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım'ın geçmişten gelen intikam arzusunu da ortaya çıkaracak. Halit Başkan ve Yıldırım'ın sırlarla dolu geçmişi, 'Teşkilat'ın yeni sezonundaki en büyük gizemler olacak.

Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, diziye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olacak.

'Teşkilat', kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile ikinci sezonunda da yine adını zirveye yazacak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Gürkan Uygun, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav ve Serdar Yeğin.