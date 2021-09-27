27 Eylül 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:35

26 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Yargı, Benzemez Kimse Sana, Uzak Şehrin Masalı, Teşkilat, İçimizden Biri ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 26 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

26 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.



AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

Teşkilat 15. Bölüm izle tek parça (yeni sezon)

Yargı 2. bölüm full izle!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon fragmanı