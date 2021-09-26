26 Eylül 2021 Pazar 23:49 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 23:49

Kanal D'nin ilk bölümüyle izlenme rekoru kıran yeni dizisi Yargı'nın 2. bölümü yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 2. bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor! Çınar, katil mi, değilse gerçek katil kim? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 2. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 2. bölüm full izle!

YARGI 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor!

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır.

YARGI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 2. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı 2. bölümde Acı çeken Ceylin kardeşinin ölümü için Çınar'ı suçlar. Ilgaz ise durumu kontrol altına almaya çalışır.

Erguvan ailesi küçük kızlarının ölümüyle darmadağın olur. Annesinin, ablasının, babasının herkesin acısına göğüs germek, kendi acısını yaşamak ve kardeşinin katilini bulmak için kanının son damlasına kadar savaşmak görevi Ceylin'indir.

Kız kardeşinin cansız bedenini gören Ceylin, hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıyadır. Yüreğine düşen bu acıya kendini bırakmak, acıya boğulmak ya da savaşmak.

Her iki yol da Ceylin için imkansızlıklarla doludur. Çünkü baş şüpheli olan Çınar'ı savunmak artık mümkün değildir. Savunmaması ise, delillerden uzak kalması anlamına gelmektedir. Ceylin hayatının en zor kararını vermek zorundadır.

Ilgaz, Çınar'ın bu cinayeti işlemediğine inanmaktadır; ama, kardeşinin bir noktada yalan söylediğine de emindir. Ortaya çıkan her delille listeye yeni bir şüpheli eklenir. Sorular giderek artmaktadır; Çınar, katil midir, değilse gerçek katil kimdir?

Ilgaz da Ceylin de önlerine gelen her delille çok iyi tanıdıklarını düşündükleri kardeşlerinin, hiç de zannettikleri kişiler olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başlar. Katili bulmak için yürüdükleri yolda inançları ve değerleri sınanmaya devam edecektir. Üstelik ikisini de çok büyük bir darbe beklemektedir.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı ilk bölümüyle geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana geldi. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, reytinglerde ikinci sırada yer aldı.