3 Ekim 2021 Pazar 23:51 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 23:51

Yargı 3. bölümüyle Kanal D'de izleyenleriyle buluştu. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisi 3. bölümüyle izleyenlere heyecanlı ve gergin anlar yaşattı. Arabada bulunan fotoğraftan sonra mahcup olan Ilgaz, Ceylin'e yanında olduğunu ispatlamaya çalışıyor. İnci ile Metin'in babasının arasında ne vardı? Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 3. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 3. bölüm full izle!

YARGI 3. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisi izleyiciden tam not alarak geçen hafta reytinglerde ikinci sıraya yerleşti. Yargı, her hafta Pazar akşamı yeni bölümleriyle Kanal D'de...

YARGI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" 3. bölümü ile ekrana geldi.

Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

ARABADA BULUNAN FOTOĞRAF, ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR!

Arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor. Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.

Çınar hakim karşısına çıkarken Ceylin hala çok kötüdür. Kardeşine bunu yapanların bulunması için canla başla mücadele etmektedir. Ilgaz ise Ceylin'in acısını anladığını ve birlik içinde olmaları gerektiğini söyler. Ceylin ilk başta karşı olsa da Ilgaz onu ikna edecektir.