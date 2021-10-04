4 Ekim 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:10

3 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Yargı, Yalancılar ve Mumları, Teşkilat, Çöpçüler Kralı ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

3 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ ABC 1 İLK 10 PROGRAM

Teşkilat 16.bölüm izle (Teşkilat son bölüm)

Yargı 3. Bölüm izle!

Yalancılar ve Mumları 1 bölüm full izle!