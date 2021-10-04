İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8808
  • EURO
    10,3082
  • ALTIN
    500.626
  • BIST100
    1400.69
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 3 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Yargı, Yalancılar ve Mumları reyting sıralaması
Medya

3 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Yargı, Yalancılar ve Mumları reyting sıralaması

3 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de İkimizin Sırrı, Star Tv'de Benzemez Kimse Bize, FOX Tv'de Yalancılar ve Mumları, Tv8'de MasterChef Türkiye , TRT1'de Teşkilat ve Show Tv'de Çöpçüler Kralı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Ekim 2021 reyting sonuçları

4 Ekim 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:10
ABONE OL

3 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Yargı, Yalancılar ve Mumları, Teşkilat, Çöpçüler Kralı ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

3 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ ABC 1 İLK 10 PROGRAM

Teşkilat 16.bölüm izle (Teşkilat son bölüm)

Yargı 3. Bölüm izle!

Yalancılar ve Mumları 1 bölüm full izle!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.