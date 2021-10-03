3 Ekim 2021 Pazar 20:00 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 20:00

Yalancılar ve Mumları 1. bölümü izleyenleriyle buluştu. Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları, Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı Yalancılar ve Mumları 1. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Yalancılar ve Mumları 1 bölüm full izle (ilk bölüm)

YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM İZLE!

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin'in oturduğu ve senaryosunu Nermin Yıldırım'ın uyarladığı "Yalancılar ve Mumları"nın ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin'in oturduğu ve senaryosunu Nermin Yıldırım'ın uyarladığı "Yalancılar ve Mumları" dizisinin 1. bölümü izleyiciyle buluştu.

Yalancılar ve Mumları 1. bölümde eşi Engin'i iki yıl önce bir kazada kaybetmiş olan Elif, eşinin hayat sigortası parasının gelmesiyle onun kaybını yeniden yaşar. Bu zorlu zamanda hayatına Şerife ile Yakup girer. Peki onların Engin'le olan gizemli bağları nedir?

Tekdüze ve heyecansız uzun ilişkilerin düşmanı ama aynı zamanda da düğün organizatörü olan Ceyda, hayatının aşkı olan babasının onu unutmaya başlamasıyla yıkılır. Herkese destek olan Ceyda'ya şimdi kim destek olacaktır?

Mükemmeliyetçi Meliha'nın kusursuz hayatı eski bir danışanının oğlu Metin'in muayenehanesine girmesiyle kararır. Meliha'nın hayatında yaptığı tek hata nelere mal olacaktır?

Herkesi mutlu etmek için yaşayan Şebnem'in son zamandaki en büyük sıkıntısı hamile kalamayarak eşi Hasan'ı mutlu edememektir. Şebnem sonunda kimin mutluluğunu seçecektir: Sevdiklerinin mi kendinin mi?

Birbirlerinin her zaman yanında olan bu dört kız arkadaşı ise birbirleri için en düşünülemeyecek şeyi yapmaya ne sürükleyecektir?

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KONUSU

FOX Tv'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları, 3 Ekim 2021 Pazar akşamı izleyiciyle buluştu. İngiltere yapımı Mistresses dizisinden uyarlanan Yalancılar ve Mumları, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor.

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI

BBC Studios ve Türkiye'nin en büyük içerik üreticilerinden Medyapım, modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanmış olan formatı Yalancılar ve Mumları, FOX Türkiye'de yayın macerasına başladı.

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı dizide; Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır...