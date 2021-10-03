3 Ekim 2021 Pazar 23:51 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 23:51

Teşkilat 16. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 16. bölümünde Türk sondaj gemisine yapılan bir saldırı sonucu vatandaşlar hayatını kaybeder. Zehra'nın eşi Kemal de hayatını kaybedenler arasındadır. Ekip, sondaj gemisine yapılan saldırının faillerini bulabilecek mi? Teşkilat 16. bölüm izlemek için Teşkilat 16. bölüm full izle tek parça (son bölüm) linki haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 16. bölümüne MİT'in düzenlediği operasyondaki sahneler damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 16. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

TEŞKİLAT 16. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Teşkilat, 16. bölümüyle 3 Ekim 2021 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 16. bölüm full izle tek parça (Teşkilat son bölüm)

TEŞKİLAT 16. BÖLÜM İZLE (TRT)

Türk istihbaratına dair yaşanan kritik operasyonları konu alan Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer alıyor.

TEŞKİLAT 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat dizisinin 16. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Dizinin yeni bölümündeki aksiyon sahneleri izleyenleri etkiledi.

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar.

Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.

Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.