4 Ekim 2021 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:56

Yasak Elma 114. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 114. son bölümde Doğan, Çağatay'ın kızıyla beraber olduğunu öğrenince Çağatay'ı bitirmeye and içer. Bu plan için de Çağatay'ın peşinde olan Ender'e yakınlaşması gerekmektedir. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 114.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 114. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 114.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 114. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma 114. bölümde Doğan, Yıldız'a gelen gizli mesajdaki telefonu kızının açtığını anlar ve Yıldız'a yanlış numara olduğunu söyler.

Doğan kızını korumak için Çağatay'a karşı hamle alır. Onu yavaş yavaş öldüreceğini söyleyip planını uygulamaya başlar. Bunun için de Ender ile yakınlaşmaya çalışır.

Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir.

Yıldız, Ender'in de yardımıyla Çağatay'ın peşine düşer ama Çağatay'ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar.

Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız'ın gözünü açmasını sağlayacaktır...

Ender ve Yıldız, Çağatay'ın Kumru'ya tuttuğu evin adresini öğrenir ve baskına gider. Yıldız, Ender'e "Eğer Çağatay'ın sevgilisi varsa ve ona ev tuttuysa affetmem mümkün değil!" der. Yıldız Çağatay ve Kumru'yu görecek mi?