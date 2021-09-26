Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir..." sözleri ise dikkat çekti. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi de merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 3. sezonunda Yıldıray Şahinler ve Serhat Kılıç da dahil olmak üzere 12 yeni oyuncu rol alacak.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanında tarih belirtilmezken "Yakında" ibaresi yer alıyor. Kuruluş Osman'ın Ekim ayında Atv'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey, kurmayı hayal ettiği Osmanlı devletine biraz daha yaklaşacaktır.