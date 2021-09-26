26 Eylül 2021 Pazar 15:28 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 15:28

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir..." sözleri ise dikkat çekti. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi de merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI



Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicisi tarafından heyecanla beklenen dizi, yeni sezonunda yeni oyuncular ve hikayelerle ekrana gelecek.

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 3. sezonunda Yıldıray Şahinler ve Serhat Kılıç da dahil olmak üzere 12 yeni oyuncu rol alacak.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanında tarih belirtilmezken "Yakında" ibaresi yer alıyor. Kuruluş Osman'ın Ekim ayında Atv'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey, kurmayı hayal ettiği Osmanlı devletine biraz daha yaklaşacaktır.