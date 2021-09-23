23 Eylül 2021 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 23:57

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 2. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar, 2.bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Barbaroslar dizisi, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsünü konu alıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar 2. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Barbaroslar dizisinin 2. bölümünü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR 2. BÖLÜM İZLE

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 2. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 2. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölümü ile izleyenlere denizlerdeki maceralarından kesitler sundu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölümde Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır'a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber eder.

Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir. Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırabilecek mi?

Oruç ve İlyas Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır. Kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Oruç ve İlyas'a tuzağı kim kurdu?

Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır.

Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar. İshak, Antuan'ın elinden kurtulabilecek mi?

Tek amacı Oruç'u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç'un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.

BARBAROSLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.