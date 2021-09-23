23 Eylül 2021 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:45

Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 105. bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığını umut ederek büyük bir mutluluk yaşar. Demir yaşıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova son bölümü Youtube'dan izleme linki haberimizde yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm izle tek parça.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 105. BÖLÜM FULL İZLE ATV

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 105. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir.

Bir Zamanlar Çukurova 105. bölümde Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

ŞİRKETTE BETÜL, KONAKTA ŞERMİN TERÖR ESTİRİYOR!

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir.

Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

FEKELİ'DEN HAKAN'A 'HOŞGELDİN' YEMEĞİ

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır.

Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

DEMİR'İN YÜZÜĞÜ, ZÜLEYHA'YI YENİDEN UMUTLANDIRIYOR

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.