23 Eylül 2021 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 23:41

Kazara Aşk, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk 12. bölümde Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecek? Kazara Aşk 12. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Kazara Aşk 12. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 12. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk, 12. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kazara Aşk 12. bölümde "Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez.

Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur.

Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır.

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.."

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ta, Ümit Kantarcılar 'Civan', Sude Zülal Güler ise 'Şimal' karakterini canlandırıyor.