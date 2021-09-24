24 Eylül 2021 Cuma 09:26 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 09:26

23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Kazara Aşk, FOX Tv'de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de İçimizden Biri, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 23 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

23 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı , ikincilikte Camdaki Kız, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinciliği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı , ikincilikte Camdaki Kız, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

23 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube'dan izle!

Camdaki Kız 12. bölüm full izle!

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Kazara Aşk 12. bölüm full izle PuhuTv!