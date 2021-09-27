27 Eylül 2021 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:50

Teşkilat 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitliyor. Pazar akşamı yayınlanan 15. bölümde sondaj gemisine saldırı yapılmıştı.Diğer yandan ekip, Ceren'i aldı. Dizinin sona ermesiyle birlikte Teşkilat 16. Bölüm Fragmanı ekrana geldi. Ekip, sondaj gemisine yapılan saldırının faillerini bulabilecek mi? İşte Teşkilat 16. Bölüm Fragmanı

TEŞKİLAT 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





TEŞKİLAT 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teşkilat 16. Bölümde Türk sondaj gemisine yapılan bir saldırı sonucu vatandaşlar hayatını kaybeder. Kemal de şehit olanlar arasındadır. Ekip, sondaj gemisine yapılan saldırının faillerini bulabilecek mi?

Başrollerinde; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Gürkan Uygun, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav ve Serdar Yeğin'in rol aldığı 'Teşkilat' her pazar saat 20.00'de TRT 1'de...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur.

Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlayıp harekete geçer.

Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan...

Şirket, Fadi'nin ölümünün ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu 6. Bölge'ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım'dır. Yıldırım'ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.

Türk sondaj gemisine saldırı düzenlenir ve mürettebat ile birçok vatandaş hayatını kaybeder.

EKİP, CEREN'İ ALIYOR!

Serdar ile birlikte kampa giden Ceren, bir anda kendi çenesine silah doğrultarak kendini öldürmeye çalışır. Son anda Serdar'ın müdahalesiyle elinden silah düşer. O sırada olan biteni izleyen Zehra, Serdar'ın da etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Ceren'in alınması için düğmeye basar.

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

Teşkilat 15. Bölüm izle tek parça (yeni sezon)