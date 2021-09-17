17 Eylül 2021 Cuma 11:38 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 11:38

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. sezon ilk bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı fragmanda Teşkilat'ta Mete Başkan'ın yerine gelen isim de belli oldu. İşte Teşkilat'ın yeni başkanı...

TEŞKİLAT'IN YENİ BAŞKANI KİMDİR?

Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'dan sonra Turgut Tunçalp de diziye katılan oyunculardan oldu.

METE BAŞKAN'IN YERİNE GEÇİYOR!

Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıracak. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek.

Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, diziye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olacak.







TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor. Milli İstihbarat Teşkilatını konu alan Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle Eylül'ün 26'sında Pazar akşamı TRT 1'de olacak.

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp 1976 yılında Adapazarı Sakarya'da doğan Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

Oyuncu, Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır.

Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır.

2019 yılında dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır.

Turgut Tunçalp, son olarak Teşkilat dizisine dahil oldu.