17 Eylül 2021 Cuma 17:38 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 17:38

Kırmızı Oda 43. bölüm yayınlandı. Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda; Ayça Bingöl, Güneş Hayat, Başak Daşman, Merve Dizdar ve İlayda Alişan gibi oyuncular yer alacak. İşte Kırmızı Oda 43. full bölüm izleme linki. Tv8 Kırmızı Oda 43. son bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda 43. bölüm full izle!

Yayınlandığı her bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen TV8 klasiği haline gelen Kırmızı Oda, yeni sezonda sevenleriyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', ikinci sezonunda ilk bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de izleyenleriyle buluştu. İşte Tv8 Kırmızı Oda 43. bölüm full izleme linki...

KIRMIZI ODA 43. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA!

Kırmızı Oda, yeni sezonda da yeni karakterlerin farklı hikayeleri ile ekrana gelecek.

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Önceki sezonda Sadi, Mitra, Vahit ve Zafer gibi karakterlerin hikayesi dikkat çekmiş, sezon finalinde ise Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri diziye dahil olmuştu.

Yayınlandığı her bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda, yeni bölümleriyle her Cuma Tv8'de...

KIRMIZI ODA YENİ SEZON OYUNCULARI

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışmanlığında çekilen, ele aldığı çarpıcı insan öyküleri kadar aralarında Erkan Petekkaya, Emre Kınay, Yiğit Özşener, Esra Ronabar, Itır Esen, Celil Nalçakan, Uğur Yücel, Melisa Sözen, Pınar Deniz ve Burcu Biricik gibi iddialı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda; Ayça Bingöl, Güneş Hayat, Başak Daşman, Merve Dizdar ve İlayda Alişan gibi oyuncular yer alacak.

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı, Kırmızı Oda dizisinde, bir psikiyatri kliniğine gelen danışanların başından geçen dramatik olaylar izleyicilere aktarılıyor.