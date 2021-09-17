17 Eylül 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 10:23

Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 12. bölümde Nalan zor durumda kalıyor. Rafet Koroğlu, yaşanan durumdan dolayı evde terör estirirken; Annesinden yardım isteyen Nalan, bir anda "Ben Senin Annen Değilim" cevabını alıyor. Nalan, Feride'nin aslında annesinin öldüğünü öğrendiğinde ne yapacak? İşte Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Muzo ise çoktan evden ayrılmanın kararını vermiştir. Son anda gördükleri Muzo'yu bu işe müdahil olmaya iter. Feride hanımın ne yaptığını anlayan Muzaffer, ona Nalan'a aslında ne yaşattığını söyleyerek her şeyin değişmesine neden olacaktır.

NALAN ZOR DURUMDA!

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

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Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız, Perşembe akşamı kanal D'de...