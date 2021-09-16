16 Eylül 2021 Perşembe 20:15 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:15

Camdaki Kız son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız 11. bölümde Feride hanım, Nalan'ın peşini bırakmaz. İşi abartıp kızını gözetlemeye kadar ileri gider. Muzo ise çoktan evden ayrılmanın kararını vermiştir. Son anda gördükleri Muzo'yu gitmekten vazgeçirebilecek mi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 11. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle...

CAMDAKİ KIZ 11. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, geçen hafta yayınlanan yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İlk bölümünden bu yana sevilerek takip edilen dizi, perşembe reytinglerinde en çok izlenen yapım olarak zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM ÖZETİ



Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 11. bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

FERİDE'NİN SIRRI AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir. Nalan, annesi hakkındaki gerçeği öğrenecek mi?

NALAN SINIRLARINI AŞMAYA ÇALIŞIYOR

Nalan yeni hayatına alışmaya çalışırken Koroğlu ailesi de yeni olaylarla sarsılır.

Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

FERİDE, NALAN'I GÖZETLİYOR!

Feride hanım, Nalan konusunda takıntısını abartarak karşısında bir ev kiralayıp dürbünle kızını gözetlemeye başlar. Bu olaya şahit olan Muzo ne yapacak?

Muzo her şeyi bırakıp gitmeye karar vermişken son anda gördüğü bir şey onu tedirgin eder. Muzo gitmekten vazgeçecek mi?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik-Nalan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Devrim Yakut-Gülcihan

Enis Arıkan - Muzo

Hande Ataizi-Cana

Nur Sürer- Feride

Şerif Erol-Adil

Feri Baycu Güler-Döndü

Merve Polat-Billur

Tamer Levent-Rafet

Selma Ergeç-Selen

Nihal Menzil-Hafize

Hamza Yazıcı-Tako

Tuğrul Tülek-Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.