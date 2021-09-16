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Kazara Aşk 11. bölüm full izle PuhuTv! Kazara Aşk 11. bölüm izle!

Kazara Aşk dizisi 11. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 11. bölümde Civan'ın Şimal'e aşık olduğunu anlayan Nazlı, intikam peşine düşüyor. Nazlı'nın planı ne? Kazara Aşk 11. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kazara Aşk 11. bölüm izle PuhuTv!

16 Eylül 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:49
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Kazara Aşk, 11. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 11. bölümde Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Kazara Aşk 11. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Kazara Aşk 11. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 11. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk, 11. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kazara Aşk 11. bölümde Şimal, Tahsin'in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal'i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal'e kendisiyle birlikte hareket edip Civan'a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur. Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan habersiz olan Civan'ın ise bambaşka bir gündemi vardır.

Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal'e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı'dan başkası değildir.

Civan, Şimal'in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan'ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır.

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk'ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK KONUSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ta, Ümit Kantarcılar 'Civan', Sude Zülal Güler ise 'Şimal' karakterini canlandırıyor.

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