16 Eylül 2021 reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar reyting sıralaması

17 Eylül 2021 Cuma 09:09 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 09:09

16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Kazara Aşk, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Korkusuz Korkak reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

16 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova ,ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinciliği Camdaki Kız (Özet), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız , ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova , üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

Barbaroslar 1. Bölüm izle!

Camdaki Kız 11. bölüm izle tek parça!

Kazara Aşk 11. bölüm full izle PuhuTv!