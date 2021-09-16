16 Eylül 2021 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:44

TRT1'in yeni tarih dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, ilk bölümüyle 16 Eylül 2021 Perşembe akşamı ekrana geliyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar, 1. bölümüyle izleyenlerin beğenisine sunuldu. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar 1. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Barbaroslar dizisi, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsünü konu alıyor. ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan Barbaroslar dizisinin ilk bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR 1. BÖLÜM İZLE (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI İLK BÖLÜM)

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü ile TRT1'de izleyenlerin karşısına çıktı.

BARBAROSLAR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

Hızır sır yolunda emaneti alarak başarılı olabilecek mi?

Oruç kurulan kumpastan kardeşi İlyas ile birlikte kurtulabilecek mi?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Daha önce Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, TRT 1'in yeni projesinde Oruç Reis'i canlandıracak. Ulaş Tuna Astepe Barbaros'u, Yetkin Dikinciler İshak'ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis'in bir diğer kardeşi İlyas'ı canlandıracak.

BARBAROSLAR DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.