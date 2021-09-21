21 Eylül 2021 Salı 14:40 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 14:40

Camdaki Kız dizisinin 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenilerek gerçek hikayeden uyarlanan Camdaki Kız'ın 12. yeni bölümünden 2. fragman ekrana geldi. Camdaki Kız 12. bölüm 2.fragmanında Feride, Sedat'ı Cana ile yakalayıp ona tokat atıyor. Diğer yandan Koroğlu malikanesinde de ortalık savaş alanına dönüyor. Peki Camdaki Kız 12. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 12. bölüm fragmanları

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI





Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI





Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Nur Sürer, Şerif Erol ve Tamer Levent'in rol aldığı Camdaki Kız, Perşembe akşamı Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 12. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız'ın 12. bölümünde Hayri ortaya çıkıyor. İlerleyen zamanlarda Nalan'ın hayatına girecek olan Hayri karakterini Cihangir Ceylan canlandıracak. Gerçek hayat hikayesine dayanan Camdaki Kız romanında Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur.

NALAN ZOR DURUMDA!

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 12. bölüm 2. fragmanında Feride, Sedat ve Cana'yı beraber yakalıyor.

FERİDE'NİN SIRRI AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir. Nalan, annesi hakkındaki gerçeği öğrenecek mi?