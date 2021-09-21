Masumlar Apartmanı 39. Bölüm izle Youtube! Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!

21 Eylül 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:57

Masumlar Apartmanı 39. Bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı son bölümde Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya ise hem Han'ı hem de ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir. Masumlar Apartmanı 39.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm full izle tek parça!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (39. BÖLÜM)

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi HER Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI 39. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı dizisinin 39. Bölümünde Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.