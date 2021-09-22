21 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Baht Oyunu, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey reytingleri

22 Eylül 2021 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:27

21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, Atv'de Aman Reis Duymasın, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de İçimizden Biri, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

21 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı , ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı (ÖZET) yer aldı.

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