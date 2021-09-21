21 Eylül 2021 Salı 23:46 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:46

Ada Masalı, 14. bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 14. bölümde Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında durmaları da işleri zorlaştırmaktadır. Ada Masalı 14. bölüm full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 14. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 14. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 14. bölümde Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır.

Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran'ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran da Aliye'nin kalbini kazanmalıdır mutlaka...

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım... Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.

Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.