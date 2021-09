21 Eylül 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 17:17

FOX Tv'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 1. Bölümüyle izleyicinin dikkatini çekti. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ kaleme alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyenlere boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatacak. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. Bölüm izleme bağlantısı ve ilk bölümde yaşananlar...

Evlilik Hakkında Her Şey, ilk bölümü ile 21 Eylül 2021 Salı saat 20.00'de FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen FOX Tv'de ekrana gelecek. Evlilik Hakkında Her Şey Salı akşamı saat 20.00'da FOX'ta!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 1. BÖLÜM İZLE

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 1. bölümüyle izleyenlerin beğenisine sunuldu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY İLK BÖLÜM ÖZETİ

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölümünde Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır.

Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra'ya devredecektir fakat işler hiç de Azra'nın beklediği şekilde ilerlemez.

Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar.

Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN KONUSU

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıklarının işleneceği ve bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek "Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.