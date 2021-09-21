21 Eylül 2021 Salı 10:06 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:06

Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı, dizinin Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, 12. bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de izleyenleriyle buluştu. Finalde Ferit'in Ayşe'ye "Sana inanıyorum" demesi ve onu cezaevinden kurtarmak için avukatlığını üstlenmesi dizinin son bölümüne damga vurdu. Peki Kalp Yarası 13. yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Kalp Yarası'nın 11. son bölümünde Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle Ferit'in dünyası başına yıkılır. Hande'nin babasının Baha'yı kaçırıp Ayşe'yi suçlaması sonrası polisler konağa geldi. Ayşe'nin gözaltına alınmasından sonra Kalp Yarası 12. yeni bölümde neler olacağı izleyenler tarafından merak edildi. Peki Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KALP YARASI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Yarası 12. bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi. Finalde Ferit'in Ayşe'ye avukat olarak gelmesi, gözleri dizinin yeni bölüm fragmanına çevirdi.

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Kalp Yarası 12. bölüm izle Youtube!

Ayşe ve Ferit'in arasına demir parmaklıklar girdi. Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını korumak isteyen Ferit, Ayşe'ye inanmaktadır.

Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür.

Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.

Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar.

Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.

AYŞE SUÇU ÜSTLENİR!

Ayşe, avukatının yönlendirmesiyle cinayeti işlediğini kabul eder. Mahkemede sinirlenen Ferit ise avukatın savunmasına tepki gösterir. Ayşe, kimsenin kendine inanmamasını umursamazken Ferit'in kendisini suçlu görmesi onu kahreder.

Ferit ise Ayşe'nin cinayeti işlemediğine inanır. Karısını savunmak için avukatlığını üstlenen Ferit, gerçek suçluyu bulmak için elinden geleni yapacaktır.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.