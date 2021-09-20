20 Eylül 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:49

Kalp Yarası 12. bölüm, izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de seyirci karşısına karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde Ayşe, cinayetten yargılanıyor... Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası 12. bölümde Ayşe, Baha'yı öldürmek suçundan mahkemeye çıkıyor. Birisi, son anda cinayeti işlediğini itiraf ediyor. Baha'yı kim öldürdü? Ayşe aklanacak mı? Kalp Yarası 4. bölümü izlemek isteyenler için Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 4. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 12. BÖLÜM İZLE ATV!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 26 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 12. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası 12. bölümüyle, 20 Eylül 2021 Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi.

Kalp Yarası 12. bölümde Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür. Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.

Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar. Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.

KALP YARASI KONUSU

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Kemal Burak Alper