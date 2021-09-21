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Medya

20 Eylül 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Yalancı, Yasak Elma, Kalp Yarası reyting sıralaması

20 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Çok Güzel Hareketler 2, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Yalancı, Öldür Beni Sevgilim, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Eylül 2021 reyting sonuçları

21 Eylül 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 09:20
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20 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Öldür Beni Sevgilim, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Yalancı, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

20 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası ,ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü ise MasterChef yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinciliği Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert , üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

20 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Kalp Yarası 12. bölüm izle!

Yasak Elma 112. bölüm izle!

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